Kayıp Evrim'in anne ve babası tekrar sorgulanacak (2)

ANNE VE BABASI ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Soruşturma kapsamında Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında bulunan Evrim'in anne ve babası Dilek-Burhan Atış, jandarmadaki işlemlerinin ardından Turhal Adliyesi'ne sevk edildi. Ayrıca, daha önce sorgulanıp bırakılan Evrim'in babannesi Sati Atış da Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda yeniden sorgulanmak üzere adliye binasına getirildi. Küçük kızın, anne-baba ve babannesinin savcılıktaki sorgu işlemleri devam ediyor. Öte yandan soruşturma kapsamında gözaltına alınan aile bireylerinden baba Burhan Atış'ın sürekli çelişkili ifadeler verdiği öğrenildi.
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