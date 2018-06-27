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Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 14:30 | Son Güncelleme

Ankara'da günlerdir kayıp olan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın çiftçi babası İbrahim Yağlıkara’nın olayla ilgili tutuklanan komşusu U.K. ile en son kızının kaybolduğu gün telefonda görüştüğü belirlendi. Şüphelinin kendisine zirai sulama işini vermeyen Eylül’ün babasına bunun nedenini sorduğu öğrenilirken, şüphelinin el konulan aracının arka koltuklarının yıkandığı belirlendi.

Kayıp Eylül'le ilgili korkunç şüphe! Aracın arka koltukları yıkanmış

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. En son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül’ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor. Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. U.K.’nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı’ya götürdüğü öğrenildi. Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.’nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlendi. Jandarmanın U.K.’nin olay günü yaptığı telefon görüşmelerini araştırdığı belirtildi. Bu arada tutuklanan U.K. ile çiftçi İbrahim Yağlıkara arasındaki en son görüşmenin Eylül’ün kaybolduğu gün yapıldığı ortaya çıktı.

'KIZIM 6 GÜNDÜR KAYIP'

Baba İbrahim Yağlıkara, “Kızım ile ilgili bir gelişme yok. Kızım 6 gündür kayıp. Yüreğimi yaktılar. Caniler kızımı geri getirsinler. Çalışmalar hala devam ediyor. Hayırlı bir haber bekliyorum. Konuyla ilgili soruşturmalar var. Tutuklanan U. K.’den de şüphelendim. Evinin önünde bisikleti saklanmış vaziyette bulduk. U.K. en son kiminle irtibat kurduysa sorgulanıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Eylül Yağlıkara Ankara

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