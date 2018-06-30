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Kayıp Eylül olayında kahreden detay!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 07:10 | Son Güncelleme

Ankara’da 1 hafta önce kaybolan 8 yaşındaki Eylül’ün cansız bedeni, bir elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Ankara Valisi Topaca, “Cinayeti Uğur K.’nın işlediğine dair işaretler var. Eylül’ün gömüldüğü o alanda o elektrik direğini de zanlı kendisi dikmiş” dedi.

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çifti, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne gitti. Çiftin 3 çocuğundan en küçüğü olan 8 yaşındaki Eylül, 22 Haziran’da oyun oynamak için evden çıktı. En son bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. Köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 7 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı.

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TUTUKLANDI

Polatlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca kapsamlı bir soruşturma başlatıldı. Eylül’ün en son bisiklet kullanırken komşuları Uğur K.’nın yanında görüldüğü beyanları üzerine, bir süre Eylül’ü arama çalışmalarına da katıldığı belirlenen Uğur K. gözaltına alındı. Komşu, çelişkili beyanlarda bulununca mahkeme tarafından “tasarlayarak öldürme” suçundan tutuklandı.

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ARACININ ARKA KOLTUĞUNDA KAN İZLERİ

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Uğur K.’nın otomobilinde yapılan kriminal incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirlenirken, kan kalıntılarına ulaşıldı. Araçtaki kan örnekleri ile Eylül’ün ailesinden alınan DNA örnekleri uyuşunca İçişleri Bakanlığı “Olay aydınlatıldı” açıklamasını yaptı. Bu tespit üzerine şüpheli Uğur K.’nın annesi ve eşi de gözaltına alındı. Ancak her 2 isim de Eylül’e dair bilgilerinin bulunmadığını savundu. DNA uyuşmasının ardından, cezaevinde bulunan Uğur K.’nın tekrar ifadesi alındı. Ancak somut bulguya rağmen şüpheli, yine suçlamayı kabul etmediğini söyledi.

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EŞİ VE ANNESİ DE TUTUKLANID

Bu gelişme üzerine savcılık, Uğur K.’nın olay öncesi ve sonrası irtibatta bulunduğu kişileri mercek altına aldı. Telefon trafiği çıkarılan Uğur K.’nın, Eylül’ün kaybolduğu gün 2 telefon numarasıyla sık sık görüştüğü belirlendi. Numaraların kullanıcısı 2 şüpheli, gözaltına alındı. Böylece Uğur K. haricinde gözaltına alınanların sayısı 4’e çıktı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan diğer 2 şüpheli ise tutuklu komşunun eşi ve annesi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Polatlı Eylül Yağlıkara

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