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Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 14:28 | Son Güncelleme

Gaziantep'te 4 gündür kayıp olan genç, ormanda ölü bulundu.

Kayıp genç ormanda direğe asılı şekilde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Samköy'de ailesi ile birlikte yaşayan Hüseyin Çalık'tan (21), 19 Mart Pazartesi gününden itibaren haber alınamadı. 4 gündür kayıp olan genç, evine yaklaşık 3-4 kilometre uzaklıktaki Erikçe ormanında ölü bulundu.

Genç, ormana ağaç dikmek için gelen orman işletme personeli tarafından elektrik direğine asılı vaziyette bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri gencin öldüğünü belirlerken, polis ve jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı.

Cesedi sabah saatlerinde bulunan gencin gece öldüğü tahmin edilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu araştırılıyor.

İHA

Sır ölüm bu ifadeyle çözülecekSır ölüm bu ifadeyle çözülecek
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Şehitkamil cinayet

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