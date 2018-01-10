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Kayıp gencin işkence edilerek öldürülmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ | 10.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 19 dakika önce

- Adana'da 10 yıl önce kaybolan kuaförün, kız arkadaşının ağabeyleri ve arkadaşları tarafından 4 gün boyunca işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili 7'si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana'da 10 yıl sonra cesedi bulunan kayıp kuaför Oğuzhan Ekinci'nin, kız arkadaşının ağabeyleri ve arkadaşlarınca işkence edilerek öldürüldüğü iddiasıyla ilgili 7'si tutuklu 14 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Cengiz Yüksel, Bülent Akyüz, Haluk Köse, Kemal Dolgun, Muhammet Ulus, Muhammet Ali Yüksel, Hüseyin Yücel, öldürülen gencin annesi Hatice Kılıç, babası Kasım Gülek Ekinci ve tarafların avukatları geldi. Tutuksuz sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, dava dosyasının sanık avukatlarının mazeret bildirmesi nedeniyle karara çıkmayacağını söyledi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayıp, sanıklardan Cengiz Yüksel ve kardeşi Muhammet Ali Yüksel"in müebbet hapisle, Ekinci'nin acilen hastaneye yetiştirilmesi gerektiğini bilmeleri halde hastaneye götürmeyerek suça yardımcı olduklarını iddia ettiği sanıklar Hüseyin Yücel, Bülent Akyüz, Muhammet Ulus, Haluk Köse ve Kemal Dolgun'un ise 15'er yıl hapisle cezalandırılmalarını talep etti. Diğer sanıkların da beraatini istedi.

Söz hakkı verilen öldürülen gencin annesi Hatice Kılıç ile babası Kasım Ekinci de sanıkların en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Sanıklardan Kemal Dolgun ise öldürme olayıyla ilgisinin olmadığını belirterek, "Ben 20 yıl devletime itfaiyeci olarak hizmet ettim. Cengiz Yüksel burada. Allah rızası için söylesin. Benim olayla ilgili yakından uzaktan ilgimin olup olmadığını sorun.Eğer ilgim varsa en ağır cezaya razıyım." dedi.

Diğer sanıklar da önümüzdeki celse savunma yapacaklarını söyledi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay

Adana Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 10 yıl önce kaybolan kuaför Oğuzhan Ekinci'nin, kendisi gibi kayıp kız arkadaşı Gülşen Yüksel'in ağabeyleri ve arkadaşları tarafından 4 gün boyunca işkence edilerek öldürüldüğünü belirlemişti.

İşkence sırasında fenalaşınca doktora tedavi ettirildiği, ardından da işkenceye devam edildiği belirlenen genç kuaföre ait kemik parçaları, geçen yıl 11 Ağustos'ta Mersin'in Silifke ilçesindeki arazide üzerine beton dökülmüş mezarda bulunmuştu.

İddianamede, kayıp Gülşen Yüksel hakkında ailesinin başvuruda bulunmadığına işaret edilerek öldürüldükten sonra cesedinin ortadan kaldırıldığının değerlendirildiği belirtilmişti.

Sanıklardan Cengiz Yüksel, duruşmada kardeşi Gülşen Yüksel'in yaşadığını söylemişti. Gülşen Yüksel de ikinci duruşmaya gelip yaşadığı olayları ayrıntılarıyla anlatmıştı.

(AA)

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