"Kayıp hepatitli kalmasın"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Sabahattin Kaymakoğlu, "Hepatit C sinsi bir hastalık olduğu için hastalar virüsü taşıdıklarının farkında değil. Hastalığın ileri evrelerinde sağlık kuruluşlarına başvurdukları için de tedavi süreçleri daha uzun ve ağır olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaymakoğlu, 28 Temmuz Dünya Hepatit Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, karaciğeri etkileyen bir enfeksiyon türü olan hepatit C'nin, tedavi edilmediği takdirde siroz ve karaciğer kanserine sebep olabileceğini belirtti.

Hepatit C'nin halsizlik ve kırgınlık gibi şikayetlerle başladığını, bu nedenle de hastanın hekime başvurmakta geciktiğini dikkati çeken Kaymakoğlu, "Dünya Sağlık Örgütü önderliğinde toplam 194 ülkenin katıldığı 'Viral Hepatitlerin Eliminasyonu' programı, 2030 yılına kadar ülkeler bazında toplumdaki hepatit B ve hepatit C'li kişilerin yüzde 90'ına tanı konulmasını, tanı konulanların en az yüzde 80’inin tedavi edilmesini ve böylece viral hepatitlere bağlı ölümlerin yüzde 65 azaltılmasını hedefliyor." ifadelerini kullandı.