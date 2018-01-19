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Kayıp iş adamının ölü bulunması

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 23:48 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Bodrum'da, iş adamı Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde iş adamı Ali Özdemir'in öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Bodrum Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar Mustafa Ö, eşi T.Ö, kayınpederi Arif S, kayınvalidesi F.S. baldızı K.S, eve temizlik için gelen M.Ç. ve arkadaşlarından A.K'nin savcılıktaki sorguları tamamlandı.

Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Mustafa Ö. "kasten adam öldürmek", kayınpederi Arif S. ise "iştirak" suçlamasıyla tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Mahkemedeki ifadesinde, iş adamı Ali Özdemir'den eşini kıskandığı için aralarında tartışma çıktığını ancak öldürmek istemediğini söylediği belirtilen katil zanlısı Mustafa Ö'nün, eşi T.Ö'ye suçunu itiraf etmeden birkaç gün önce, "Hayatım boyunca sana bundan sonra bir şarkı söyleyeceğim. O da 'başım belada' şarkısı olacak. Bunu son günlerimde çok dinledim, sen de bunu hep dinle. Hayatın boyunca dinle." dediği öğrenildi.

Bodrum'da 6 Ocak'ta kaybolan iş adamı Ali Özdemir'in aracı, Konacık Mahallesi'nde yol kenarında park edilmiş halde bulunmuş, bölgede arama çalışması yapılmıştı. Özdemir'in, itirafı sonucu yakın arkadaşı Mustafa Ö. tarafından öldürüldüğü anlaşılmıştı. Cinayetle ilgili Mustafa Ö, eşi T.Ö, kayınpederi Arif S, kayınvalidesi F.S. baldızı K.S, eve temizlik için gelen M.Ç. ve arkadaşlarından A.K. gözaltına alınmıştı. Suç aleti tabancanın bulunması için denizde arama çalışması başlatılmıştı.

(AA)

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