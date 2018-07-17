Kayıp kedi minibüsün kaportasından çıktı

Muğla'nın Milas ilçesinde kaybolduğu düşünülen kedi, bir minibüsün motor kısmından çıktı.
Boğaziçi Mahallesi'nde sahibinin elinden kaçan kedi, aramalara rağmen bir türlü bulunamadı. Bodrum seferini yapan minibüsün motor kısmına giren kedi, yaklaşık 40 kilometrelik seyahatin ardından bulunduğu yerden çıktı.
Daha sonra başka bir minibüsün altına saklanan kedi, vatandaşlarca yakalandı. Kedi, Bodrum Hayvan Hakları Derneğine teslim edildi.
Dernek Başkanı Füsun Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kedinin sahibini bulmak için sosyal medyadan çağrı yaptıklarını söyledi.
Kedinin sahibinin kısa sürede bulunduğunu belirten Uslu, "Minibüsün altında Bodrum'a kadar gelmiş. Şoför birkaç kez yolda durup sese bakmış ancak kediyi görememiş. Şans eseri herhangi bir sıkıntı olmamış." diye konuştu.
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