Kayıp kişinin cesedi evinin yakınında bulundu

Ankara'da dün öğle saatlerinden itibaren haber alınamayan yaşlı adamın cesedi, evinin yakınındaki bir apartmanın bahçesinde bulundu.
Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Çankaya ilçesi İlkbahar Mahallesi'nde yaşayan 60 yaşındaki İbrahim Yıldırım'dan dün öğleden itibaren haber alamayan yakınları, polise kayıp ihbarı yaptı.
Harekete geçen ekipler, yakınları ile birlikte, Yıldırım'ın gidebileceği yerleri araştırmaya başladı. Aramalarda Yıldırım'ın cesedi, evinin bir üst sokağındaki apartmanın bahçesinde bulundu.
Yıldırım'ın akciğer kanseri olduğu ve yaklaşık 3 yıldır kemoterapi tedavisi gördüğü öğrenildi.
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