Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.

Alınan bilgiye göre, bir balıkçının Ceyhan Nehri'nde ceset gördüğünü bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Nehirde botla arama yapan ekipler, Yılankale Mahallesi yakınlarında, nehirde oluşan adacıkta çalılara takılmış halde erkek cesedi buldu.

Ekipler, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, hakkında 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mehmet Eroğlu'na (74) ait olduğunu belirledi.

Eroğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.