Kayıp kişinin cesedi nehirde bulundu

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 4 gün önce kaybolan kişinin cesedi nehirde bulundu.
Alınan bilgiye göre, bir balıkçının Ceyhan Nehri'nde ceset gördüğünü bildirmesi üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.
Nehirde botla arama yapan ekipler, Yılankale Mahallesi yakınlarında, nehirde oluşan adacıkta çalılara takılmış halde erkek cesedi buldu.
Ekipler, Ceyhan Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cesedin, hakkında 4 gün önce kayıp başvurusu yapılan Mehmet Eroğlu'na (74) ait olduğunu belirledi.
Eroğlu'nun cesedi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Son dakika! Erdoğan: Sırada İdlib ve Menbiç var
AK Partili isim ihraç ediliyor!
Orgeneral Güler o gece yaşananları anlattı: Akın Öztürk gelmek için yalvardı!
AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama
Fransa'da IŞİD saldırısı! Ölü ve yaralılar var
Hostese 'yanlış servis' dayağı
4 çocuğundan 2'sini öldüren katil babadan akılalmaz sözler!
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı! Skandal olayın cezası belli oldu
Ağır Yaşamlar reyting rekorları kırıyor! İşte zayıflattıklarının son hali
Bu kare alışkın olduğunuzdan çok başka
WhatsApp'ın girmediği cep kalmayacak!
Bir ilk! Robot balık Sofi göreve başladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum