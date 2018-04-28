Kayıp kişinin cesedi zeytinlikte bulundu

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 8 gün önce kaybolan kişinin cesedi zeytinlikte bulundu.

Alınan bilgiye göre, Edremit Sanayi Sitesi'nde oto tamirciliği yapan Reşat Korkmaz (41), 20 Nisan'da iş yerinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

Durumu jandarmaya bildiren yakınları, sanayi ve çevresinde arama yapmalarına rağmen Korkmaz'ı bulamadı.

Gazi Celal Mahallesi'ndeki zeytinlikte ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin incelemesinin ardından olay yerine gelen çağrılan Reşat Korkmaz'ın yakınları cesedi teşhis etti.

Korkmaz'ın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

