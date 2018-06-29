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Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 13:36 | Son Güncelleme

Ankara'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül'le ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Eylül'üm kaybolmasıyla ilgili tutuklanan Uğur K.’nın evinin önünde bulunan 2'inci arabasında gece saatlerinde kriminal inceleme yapıldı. Cezaevinde bulunan Uğur K.'nın Eylül’ün kaybolduğu gün köylülerle arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkarken, baba İbrahim Yağlıkara, 'Bizim içimiz kan ağlıyor' dedi.

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. İHA'nı haberine göre, en son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül’ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor.

TUTUKLANAN UĞUR K. ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ

Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. Uğur K.’nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı’ya götürdüğü belirtilirken, Eylül’ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.

ZANLININ ARABASINDAKİ KAN EYLÜL'ÜN KANIYLA UYUŞTU

Ayrıca jandarma ekipleri tarafından U.K.’nin otomobiline el konuldu. Jandarmanın yaptığı incelemede, aracın arka koltuklarının yıkandığı belirledi ve araçta kan izleriyle karşılaştı. Ekiplerin, araçta bulunan kan örnekleri ile ailenin kan örneklerinin yapılan DNA sonucunda uyuştuğunu tespit etti.

"BİZİM İÇİMİZ KAN AĞLIYOR"

Hüzünlü baba İbrahim Yağlıkara, “Geçen hafta Cuma gününden beri kızım ortada yok. Hala bulunamadı. Devletimize güveniyoruz. İnşallah yavrumu öyle ya da böyle de bize getirecekler. Bizim içimiz kan ağlıyor. Umudum var. Umudumu yitirmedim. Rabbime güveniyorum, evladımı bana bağışladı. Onu bana bir kere verdi ve bir daha verecek İnşallah” dedi.
Jandarma, AFAD ve polis ekiplerinin köydeki çalışmaları aralıksız şekilde devam ediyor.

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