Kayıp kız Eylül ile ilgili son dakika gelişmesi! Arama çalışmalarına katılmış...

Bursa’da yaşayan İbrahim ve Şerife Yağlıkara çiftçi, yaz tatili için memleketleri Ankara’nın Polatlı ilçesi Uzunbeyli Mahallesi’ne geldi. Burada Yağlıkara çiftinin 3 çocuğundan en küçükleri Eylül, 22 Haziran Cuma günü öğle saatlerinde arkadaşları ile birlikte oyun oynamak için evlerinden çıktı. İHA'nı haberine göre, en son evlerinin yanındaki yolda bisiklet sürerken görülen Eylül’ün eve gelmediğini fark eden ailesi, dışarı çıkarak çocuklarını aramaya başladı. Arama çalışmaları sonuç vermeyince durum jandarmaya bildirildi. İhbar üzerine köye çok sayıda asker ve AFAD ekibi sevk edildi. Ancak 5 gün boyunca havadan ve karadan yapılan aramalara rağmen küçük kızın izine rastlanılamadı. Arama çalışmalarını sürdüren jandarma ekipleri, diğer yandan Eylül’ün kaçırılması ihtimalini değerlendiriyor.

TUTUKLANAN UĞUR K. ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILMIŞ



Ekipler, ailenin köydeki komşuları U.K. ve annesi N.K.’nin ifadelerine başvurdu. İfadesinde çelişkili bilgiler veren U.K. gözaltına alınarak tutuklandı. Uğur K.’nin olaydan bir gün önce köyde yaşayan eşi ve çocuklarını Polatlı’ya götürdüğü belirtilirken, Eylül’ün kaybolduğu gün köylülerle yapılan arama çalışmalarına katıldığı öğrenildi.