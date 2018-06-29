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Kayıp kız Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 15:38 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemirin yeni fotoğrafı ortaya çıktı.

Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemiri arama çalışmaları, 15inci günde de sürdürülüyor.

Köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltıp arama yapan ekipler, Leylayı bulamadı. Sabah başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı.

Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesine ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leylayı burada da bulamadı.

LEYLA'NIN YENİ FOTOĞRAFI

15 gündür kayıp Leyla’dan yeni fotoğraf Öte yandan 15 gündür kayıp Leyla’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı. İHA muhabirinin aile fertlerinden temin ettiği fotoğrafta Leyla’nın güzelliği ve şirinliği dikkat çekti.

LEYLE AYDEMİR YENİ FOTOGRAF

Son fotoğrafta Leyla’nın parmağını ağzına götürerek gülümsediği gözlendi.


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Okuyucu Yorumları 6 yorum
editörler her gün saçma saçma haberler yapıp nizi ümitlendiriyorsunuz
Yazıklar olsun.İki günde bir sanki çocuktan bir haber varmış gibi küçücük çocuğu kullanarak tıklanma derdinizden migdem bulanıyor artık.Bizler bir ümitle tıklıyoruz ailesi ne haldedir Allah bilir.Oynamayın insanlarla .
Haber bulamayıpda ısıtıp ısıtıp saçma sapan haber yapmaya gerek yok
Her insanın kendi evladı dünyalar güzelidir. Burada demek istenen ne onu anlamadım güzel veya çirkin olması neyi ifade eder burada kaçırılan bir çocuk sonuçta çocuk olması da önemli değil sonuçta bir insan. Güzel veya çirkin olmasına göre daha az veya daha mı çok üzüleceğiz?
Allah peygamber aşkına şu kızı bulun artık, bırakın köylerde hendekleri kuyuları kazmayı... cumhuriyetin başsavcısı ne iş yapıyor köy evlerini neden aranmıyor yazıklar olsun sizin yaptığınız habere... yavrumuzun resimlerini bu şekilde kullanarak haber yapmayın...
mynet sırf dikkat çekmek için böyle haber başlıkları yapmanız doğru mu ? İnsanlar ne umutlarla okuyor bu küçük kızın haberini sizin bilginiz var mı ?
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