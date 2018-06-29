Kayıp kız Leyla Aydemir'in yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Ramazan Bayramının birinci gününden beri haber alınamayan Leyla Aydemiri arama çalışmaları, 15inci günde de sürdürülüyor.

Köydeki ana foseptiği vidanjörle boşaltıp arama yapan ekipler, Leylayı bulamadı. Sabah başlayan arama çalışmalarına İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, AFAD ve sağlık ekipleri ile JAK timi ve korucular katıldı.

Her ihtimali değerlendiren JAK timleri, çalışmalarında kadavra arama köpeklerini de kullanıyor. Metruk binalar aranırken, köyde ve çevresinde yapılan yumuşak zemin arama çalışmasına da devam edildi. Ağrı Belediyesine ait vidanjörle köydeki ana foseptik, sabah saatlerinde boşaltıldı. Kuyuyu tarayan ekipler, Leylayı burada da bulamadı.

LEYLA'NIN YENİ FOTOĞRAFI



15 gündür kayıp Leyla’dan yeni fotoğraf Öte yandan 15 gündür kayıp Leyla’nın yeni fotoğrafı ortaya çıktı. İHA muhabirinin aile fertlerinden temin ettiği fotoğrafta Leyla’nın güzelliği ve şirinliği dikkat çekti.

Son fotoğrafta Leyla’nın parmağını ağzına götürerek gülümsediği gözlendi.



