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Kayıp kurbanlık keçileri zabıta buldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.08.2018 15:00 | Son Güncelleme

MERSİN'e Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulmak üzere Ağrı'dan getirilip, sahibinin kentte kaybettiği 5 keçi, Büşükyehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

Kayıp kurbanlık keçileri zabıta buldu

MERSİN, (DHA) - MERSİN'e Kurban Bayramı dolayısıyla satışa sunulmak üzere Ağrı'dan getirilip, sahibinin kentte kaybettiği 5 keçi, Büşükyehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Toroslar ilçesi Yalınayak mahallesindeki başıboş keçi ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, bölgedeki hayvanları alarak Tarsus Hayvan Parkı'a teslim etti. Veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçirdiği keçilerin kulak küpelerindeki numaralardan yola çıkan ekipler, hayvanların sahibinin Talha Erat olduğunu belirledi.
Keçilerini almak için geldiği Hayvan Parkı'nda, zabıta ekiplerine teşekkür eden Erat, "Hayvanlarımı kurbanlık için Ağrı'dan aldım. Kamyona yükleyip getirdim. Getirdiğim gece yorgunluktan uyuyakalmışım, o esnada hayvanları kaybettim. Sonra Büyükşehir Belediyesi zabıtalarının hayvanlarımı bulduğunu duydum. Allah onlara zeval vermesin" dedi.
Hayvanların bakımını yapan Biyolog Altay Atlı ise "Hayvanların herhangi bir sağlık sorunlarının olup olmadığını inceledik. Dışarıda geçirdikleri gün zarfında ufak tefek yaraları olmuş. O yaraları tedavi ettik. Uygun bir ortama yerleştirerek, beslenme ve bakımlarını gerçekleştirdik" diye konuştu.

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Kayıp kurbanlık keçileri zabıta bulduKayıp kurbanlık keçileri zabıta buldu

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