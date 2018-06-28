HABER

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Ağrı'da kayıplara karışan Minik Leyla'yı arama çalışmaları devam ederken küçük kızın babasından kahreden bir açıklama geldi. Herkes 'Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu?' diye güzel bir haber beklerken acılı baba Nihat Aydemir, "Gün geçtikçe umudum tükeniyor" diye isyan etti

Kayıp Leyla Aydemir bulundu mu? Babadan kahreden sözler

Ağrı’da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla 14’ncü günde aranmaya başlandı. Minik Leyla için çalışmalarda 2 hafta geride kalırken henüz bir gelişme yaşanmadı. Küçük Leyla bugün de jandarma bünyesinde bulunan kadavra arama köpeği ‘Modül’ tarafından aranıyor.

'HER YERDE ARANIYOR'

Bayramın ilk gününden bu yana çalışmalarına ara vermeden devam eden ekipler Leyla’nın bir an önce bulunması için yoğun çaba sarf ediyor. Sabahın ilk ışıkları ile başlayan çalışmalara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekipleri, AFAD, jandarma ve Kızılay ekipleri katıldı.

kayip-leyla-aydemir-icin-polisi-harekete-geciren-telefon-_31529561633

İlk olarak köy çevresindeki tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği ‘Modül’ de kullanıldı.

KAZI ÇALIŞMALARI SONUÇ VERMEDİ

Türkiye’nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik Leyla'yı aradı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra ‘Modül’ köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı. Kazı çalışmalarından da sonuç çıkmadı. Öte yandan kayıp Leyla için İçişleri Bakanlığı tarafından özel bir ekibin köye gönderileceği öğrenildi.

agrida-ramazan-bayraminin-birinci-gunu-kaybolan-leyla-aydemir

'TAKATİM KALMADI'

Devletin, tüm imkanları ile yanlarında olduğunu ve tüm Türkiye’nin kendilerine destek verdiğini söyleyen baba Nihat Aydemir, "Jandarma, AFAD herkes Leyla’yı arıyor. Leyla buralarda yok. Yüzde bir milyon kızımı kaçırdılar. Kimin elindeyse Allah rızası için bıraksınlar. Şu an köyde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Allah rızası için hangi merhamet varsa onda benim çocuğumu bıraksın yalvarıyorum ona. Bizde takat kalmadı. Ben kaç gündür emek yiyemiyorum. Tükendim artık. Bir iz yok. Bütün Türkiye bize dua etsin. Biz duadan başka kızımızı bulamayız. Allah Leyla’yı götüren adamın kalbine de bir merhamet düşürsün. Kızımızı bir yerlere bıraksınlar alalım. Gün geçtikçe umutlarım tükeniyor. Gün geçtikçe tükeniyoruz. Bize yardım etsinler" ifadelerini kullandı.

kayip-leyla-aydemir-icin-polisi-harekete-geciren-telefon-_01529561625

PARTNERAracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...Aracın tamamını görünce... İşte Rus zekası...
TİKA'dan Meksika'ya eğitim desteğiTİKA'dan Meksika'ya eğitim desteği
Yağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindiYağmurla otlaklar yeşile büründü, göçerler ve besiciler sevindi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir leyda aydemir bulundu mu kayıp leyla aydemir

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Mehmet Aydın'ın bu görüntüleri ilk kez ortaya çıktı

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

Acun Ilıcalı duyurdu: Survivor çalışanı Dominik'te öldürüldü!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

24 Haziran seçimleri sonrası Meral Akşener'e bir şok daha! İYİ Parti'de toplu istifa!

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Hindistan'da ilginç olay! Düğünden bir hafta sonra şok yaşadı: Evlendiği kadın...

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Acun Ilıcalı Survivor'ı iptal etti

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

Muharrem İnce'nin Maltepe mitingi AK Parti'de dengeleri değiştirdi! 'Korkuyla sandığa gittiler'

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına! İkinci uyarı geldi

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

İstanbul'dan milletvekili seçilen HDP'li Ahmet Şık'tan olay iddia: Dijital yazılımla işi bitirdiler

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Bedelli askerlik yaş sınırı kaç olacak? Bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak? BBP liderinden yeni açıklama

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Eşinin cep telefonundaki mesajları görünce dehşet saçtı

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Kahramanmaraş'ta çatışma: Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Güngören'de zabıta ile seyyar satıcılar arasında kavga! Polis havaya ateş açtı

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

İstanbul Sultangazi'de seçim gecesi havaya ateş açılmasına soruşturma başlatıldı

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Limak Enerji'den 'sizinle aydınlanıyoruz' projesi

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Ertuğrul Özkök'ten Bakan Gül'e zor soru!

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

Son dakika! Bitlis'te teröristlere büyük darbe! İçişleri Bakanlığı duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.