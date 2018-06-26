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Kayıp Leyla bulundu mu? Leyla'nın babası açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 09:45 | Son Güncelleme

Ağrı'nın Bezirhane köyünde Ramazan Bayramı'nın 1. günü kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir'i arama çalışmaları 12. günde de devam etti. Minik Leyla’nın babası Nihat Aydemir sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yanlış bilgilerin paylaşıldığına dikkat çekerek, "Öyle bir şey yok, Leyla bulunamadı" dedi.

Ağrı’da Ramazan Bayramı'nın birinci gününde ailesi ile birlikte dedesinin bulunduğu Bezirhane köyüne giden ve kaybolan minik Leyla Aydemir köy ve çevresinde didik didik aranıyor. Aramalar 12’nci günde de tüm hızıyla devam ederken minik Leyla’ya yönelik herhangi bir ize rastlanmadı. Sabah saatlerinden itibaren Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri ve AFAD ekipleri kayıp Leyla’yı köyün içerisinde bulunan metruk evler ve dere kenarlarında aradı.

Arazi ve köy çevresinde yapılan aramalara Avrupa’nın en iyi arama köpeklerinden birisi olan ve çok sayıda kayıp aranması olaylarında görevlendirilen jandarmaya ait ‘Modül’ ve ‘Mavi’ bugün metruk binalarda arama yaptı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve merayı didik didik arayan ‘Modül’ ve ‘Mavi’ de sonuca ulaşamadı.

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"ÇOCUĞUMU BİR YERE BIRAKSIN ALALIM"

Minik Leyla için aramaların devam edeceği öğrenilirken baba Nihat Aydemir, son günlerde sosyal medyada kızının bulunduğuna dair yalan ve yanlış paylaşımların yapıldığını ve bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını dile getirdi. Kızının bulunması için ekiplerin ellerinden geleni yaptığını anlatan Aydemir, kızının köyde olmadığını ve kaçırılmış olabileceğini savundu. Aydemir, "Çocuğu bulamıyoruz. Yüzde bir milyon dışarıdadır. Ama eğer sesim kızımı kaçıran o adama gidiyorsa ve onda merhamet ve vicdan varsa çocuğumu bir yere bıraksın alalım. Çocuğum şimdi ne haldedir. Perişandır, yemek yemiyor. Süt kullanıyor. Eğer sesim o adama gidiyorsa çocuğuma süt verin. Eğer biraz merhamet ve vicdan varsa kızımı bir yere götürsün ben ondan şikayetçi olmayacağım. Çocuğumu bir yere getirip bıraksınlar" ifadelerini kullandı.

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"FOTOMONTAJ YAPMIŞLAR"

Son günlerde sosyal medyada kızı Leyla’nın bulunduğuna yönelik yanlış paylaşım sayısının oldukça arttığını ve bunun da kendilerini zor durumda bıraktığını ifade eden Aydemir, "2 gün önce bir fotomontaj yapmışlar. Doğu ve Güneydoğu’da 3 saatliğine bir çocuk kaybolmuştur. Askerlerden biri çocuğu kucağına alıyor. Bu sırada bir vatandaş bulunan çocuğun Leyla olduğunu düşünerek sosyal medyada paylaşıyor. Ama öyle bir şey yok, Leyla bulunamadı" şeklinde konuştu.
Çaresiz olduklarını ve tüm Türkiye’den destek gördüklerini yineleyen baba Aydemir, kızının bir an önce bırakılmasını istedi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir Ağrı bezirhane

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