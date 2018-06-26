Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor

Leyla'yı arama çalışmaları 12. günde de Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri ve AFAD ekiplerinin de katılımıyla sürdürüldü. Ekipler kayıp Leyla'yı köyün içerisinde bulunan metruk evler ve dere kenarlarında aradı. Arazi ve köy çevresinde yapılan aramalara Avrupa'nın en iyi arama köpekleri olan ve çok sayıda kayıp olayında görevlendirilen jandarmaya ait ‘Modül' ve ‘Mavi' de katıldı. Metruk binalar, su kuyuları, dere ve merayı didik didik arayan ‘Modül' ve ‘Mavi' de sonuca ulaşamadı.

HALALARININ İFADESİ ALINDI

Habertürk Gazetesi muhabiri Kenan Taşkın'ın haberine göre, güvenlik güçleri, olağanüstü çalışmalara rağmen köy ve çevresinde bulunamayan küçük kızın kaçırılma şüphesi üzerine yoğunlaşmaya başladı. Köydeki çok sayıdaki kişinin ifadesini alan ve bilgisine başvuran ekipler olay günü köydeki taziye evine gelen araçları mercek altına aldı. Valilik kriz masası tarafından oluşturulan jandarma ve emniyetten deneyimli ekip Leyla'nın kaçırılma ihtimalini titizlikle araştırırken savcılık bugün Leyla'nın 5 halasının ifadelerine başvurdu.