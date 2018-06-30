Kayıp Leyla olayında son durum! Babadan flaş iddia

Ağrı’da Ramazan Bayramı’nın ilk günü Bezirhane köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla 16’ncü günde aranmaya başlandı. Dün köyde tüm kuyuları vidanjörle boşaltan ekipler bugün de Leyla’yı mezarlıkta aradı. Van ve Ağrı AFAD ekipleri ve Kızılay ekipleri ise mezarlıkta çalışma başlatıldı. Koordineli bir şekilde mezarlığı arayan ekipler toprağın yumuşak olduğu bir alanda kazı yaptı ancak herhangi bir sonuca ulaşamadı.

Mezarlıkta geniş kapsamlı çalışma yürüten ekipler mezar kenarlarına ve otların arasına baktı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmadan sonuç alamayan ekipler dün baktıkları kuyulara tedbiren bir kez daha baktı. Minik Leyla’nın bulunması için AFAD ekipleri ve Kızılay’ın yanı sıra Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde bulunan Jandarma Arama Kurtarma ekibi, ‘Mavi’ isimli köpekle dere kenarı, çalılık alanlar ve metruk evlerde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti. Köyü adeta çembere alan ve bakılmadık yer bırakmayan ekipler birçok yere tekrar tekrar bakıyor. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından köye gönderilen özel ekip de bugün çalışmalara katıldı. Kapsamlı ve koordineli bir şekilde Leyla’yı arayan ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.