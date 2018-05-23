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Kayıp Malezya uçağını arama çalışmalarını durdurma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:32 | Son Güncelleme

Malezya, ocak ayında tekrar başlayan kayıp uçağı arama çalışmalarını durdurma kararı aldı

Hint Okyanusu üzerinde 2014'te kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı yolcu uçağının enkazının bulunması için tekrar başlanan arama çalışmalarının durdurulması kararı alındı.

Malezya Ulaştırma Bakanı Anthony Loke, yaptığı açıklamada arama çalışmalarının 29 Mayıs'ta durdurulması kararı aldıklarını söyledi.

ABD şirketi Ocean Infinity'nin yürüttüğü, 60 personelin ve 8 denizaltının görev yaptığı arama çalışmaları 24 Ocak'ta tekrar başlamıştı.

Varılan anlaşmaya göre, uçağın enkazının 90 gün içerisinde bulunması durumunda Malezya'nın şirkete 70 milyon dolar ödemesi kararlaştırılmıştı.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 227 yolcusu ve 12 kişilik mürettebatı ile 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya kayıp uçak Kuala Lumpur MH370 sefer sayılı uçak

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