Kayıp Malezya uçağıyla ilgili soruşturma raporu yayımlandı

PUTRAJAYA (AA) - Malezya'da 2014 yılında Kuala Lumpur-Pekin seferini yaparken Pasifik Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayollarına ait MH370 sefer sayılı uçakla ilgili soruşturma raporu açıklandı.

Uluslararası uzmanlardan oluşan 19 kişilik heyetin hazırladığı raporda uçağın rotasından bilerek çıkarıldığı ve telsiz irtibatının kesildiğine dair mevcut görüşün desteklediği belirtildi.

Soruşturmaya önderlik eden eski Malezya Sivil Havacılık Genel Müdürü Kok Soo Chon, uçağın neden kaybolduğunun kesin olarak belirlenebilmesi için uçak enkazının ve kara kutusunun bulunması gerektiğini vurguladı.

Soruşturmada pilotların uçuş öncesinde uçağı kaçırma niyetinde olduğunun işareti olabilecek herhangi anormal davranış göstermediğine dikkat çekilen raporda, yapılan adli incelemelerde yolcular arasında da sabıka kaydı veya uçuş eğitimi olan birine rastlanmadığı kaydedildi.

- "Üçüncü bir tarafın müdahalesi olabilir"

Kok, "Bunun pilotlar tarafından yapılmış bir eylem olabileceği kanaatini terk etmiş değiliz fakat üçüncü bir tarafın, örneğin pilotları rehin alan birinin yasa dışı müdahalesi de söz konusu olabilir." dedi.