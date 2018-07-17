Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan komandolar, Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan "Kurtlar", ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza attı.

Tabur, kısa süreli olarak Sivas, Sinop ve Giresun'da da görev aldı.

Ağrı-Van sınırında Tendürek Dağı'ndaki operasyonda 25 Mayıs 2017'de Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ı şehit veren tabur, aynı operasyonda 29 teröristi ise etkisiz hale getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ağrı'da ziyaret edilen tabur, operasyondaki başarılarından dolayı tebrik edilmişti.

Yurt içi ve yurt dışı pek çok görevde bulunan "Kurtlar", 3 günden bu yana da Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan minik Evrim'i arama çalışmalarında görev yapıyor.

Çadırlar bölgesinden başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla özellikle ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor.