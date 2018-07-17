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Kayıp minik Evrim'i "Kurtlar" arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 10:40 | Son Güncelleme

Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan komandolar, Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için yürütülen çalışmalarda görev alıyor

Tokat'ın Niksar ilçesindeki "Kurtlar" adı verilen Tokat Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görev yapan komandolar, Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ı arıyor.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi Tendürek Dağı'nda 19 ay görev yapan "Kurtlar", ardından 6 ay boyunca Suriye'nin El Bab bölgesinde birçok başarılı operasyona imza attı.

Tabur, kısa süreli olarak Sivas, Sinop ve Giresun'da da görev aldı.

Ağrı-Van sınırında Tendürek Dağı'ndaki operasyonda 25 Mayıs 2017'de Uzman Çavuş Abuzer Doğan'ı şehit veren tabur, aynı operasyonda 29 teröristi ise etkisiz hale getirmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından Ağrı'da ziyaret edilen tabur, operasyondaki başarılarından dolayı tebrik edilmişti.

Yurt içi ve yurt dışı pek çok görevde bulunan "Kurtlar", 3 günden bu yana da Yenisu köyü yaylasında 10 Temmuz'da kaybolan minik Evrim'i arama çalışmalarında görev yapıyor.

Çadırlar bölgesinden başlayarak yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmaları yürüten komandolar, 100 kişinin katılımıyla özellikle ormanlık alanlarda titiz bir arama gerçekleştiriyor.

Komandolar, küçük kızın kaybolduğu bölgede ve köy yakınlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Göreve yaptıkları yerlerde başarılı operasyonlar gerçekleştiren "Kurtlar", minik Evrim'i bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

Askerler, akşam ara verdikleri arama çalışmalarına sabah havanın aydınlanmasıyla yeniden başladı.

AFAD ve jandarma ekipleri ile köylülerin de katıldığı çalışmalar kapsamında "Mavi" ve "Abrek" isimli arama köpekleriyle köye yakın yerler de taranıyor.

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