Kayıp müzisyen Metin Kor'un kaçırıldığından şüpheleniliyor

İstanbul'dan kamp yapmak için Kaş-Fethiye arasındaki Gömbe yaylasına giden müzisyen Metin Kor'dan 6. günde de haber alınamadı. Yaklaşık 30 kilometrekarelik ormanlık ve kayalık alanı tarayan AFAD, AKUT ve jandarma timleri arama çalışmalarını durdurdu. Ayakkabısının teki ve arabasının anahtarı çadırdan 10 metre ileride bulunan Metin Kor'un kaçırılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Jandarma telefon kayıtları ve bölgeye giden araçları inceliyor.
Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'a konuşan Metin Kor'un kardeşi Kemal Kor, "Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alan tarandı. Çıplak ayakla daha uzağa gidebileceğini düşünmüyoruz. Geriye kaçırılma ihtimali kaldı. Zaten kaçırıldığına dair güçlü bulgular var. Çadırı bıçak gibi keskin bir şeyle kesilmiş. Ayakkabısının tekinin çadırın dışında, arabasının anahtarının da 10 metre ileride bulunması, aceleyle çadırdan çıkmak istediği izlenimini veriyor. Ayrıca cep telefonu, cüzdanı gibi özel eşyaları da çadırda duruyor" dedi.
Hayvan saldırısı ihtimalini düşünmediklerini söyleyen Kemal Kor, "Çobanlar, o bölgede yırtıcı hayvan bulunmadığını söylüyor. Çadırdaki kesik boynuz darbesiyle oluşacak bir kesik değil. Ayrıca çadırın içinde veya dışında boğuşma yaşandığına dair hiçbir iz yok. Kaçırılmış olma ihtimali çok yüksek. Ama kimin kaçırdığına dair hiçbir fikrimiz yok. Kendisi çok naif bir insandı. Zaten yaşam koçluğu yapıyordu. Kimseyle bir sorunu yoktu" diye konuştu.
İstanbul'da yaşayan 43 yaşındaki müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a gitmiş, 21 Haziran'da aracıyla kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçmişti. Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri arasındaki İkiz Göller Bölgesi'nde çadır kuran Kor 22 Haziran Cuma günü kaybolmuştu. Eşi Evin Doğan Kor'un başvurusu üzerine arama çalışması başlatılmış ancak sonuç alınamamıştı.
Kaçırılmış olabileceği üzerinde durulan müzisyen Metin Kor için yurt genelinde arama çalışmalarının başlatılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.
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