Kayıp müzisyen Metin Kor'un kaçırıldığından şüpheleniliyor

İstanbul'dan kamp yapmak için Kaş-Fethiye arasındaki Gömbe yaylasına giden müzisyen Metin Kor'dan 6. günde de haber alınamadı. Yaklaşık 30 kilometrekarelik ormanlık ve kayalık alanı tarayan AFAD, AKUT ve jandarma timleri arama çalışmalarını durdurdu. Ayakkabısının teki ve arabasının anahtarı çadırdan 10 metre ileride bulunan Metin Kor'un kaçırılmış olabileceği üzerinde duruluyor. Jandarma telefon kayıtları ve bölgeye giden araçları inceliyor.

"KAÇIRILDIĞINA DAİR BULGULAR VAR"

Gazete Habertürk'ten Soner Özcan'a konuşan Metin Kor'un kardeşi Kemal Kor, "Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alan tarandı. Çıplak ayakla daha uzağa gidebileceğini düşünmüyoruz. Geriye kaçırılma ihtimali kaldı. Zaten kaçırıldığına dair güçlü bulgular var. Çadırı bıçak gibi keskin bir şeyle kesilmiş. Ayakkabısının tekinin çadırın dışında, arabasının anahtarının da 10 metre ileride bulunması, aceleyle çadırdan çıkmak istediği izlenimini veriyor. Ayrıca cep telefonu, cüzdanı gibi özel eşyaları da çadırda duruyor" dedi.

HAYVAN SALDIRISI DÜŞÜNÜLMÜYOR

Hayvan saldırısı ihtimalini düşünmediklerini söyleyen Kemal Kor, "Çobanlar, o bölgede yırtıcı hayvan bulunmadığını söylüyor. Çadırdaki kesik boynuz darbesiyle oluşacak bir kesik değil. Ayrıca çadırın içinde veya dışında boğuşma yaşandığına dair hiçbir iz yok. Kaçırılmış olma ihtimali çok yüksek. Ama kimin kaçırdığına dair hiçbir fikrimiz yok. Kendisi çok naif bir insandı. Zaten yaşam koçluğu yapıyordu. Kimseyle bir sorunu yoktu" diye konuştu.