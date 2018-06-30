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Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.06.2018 15:26 | Son Güncelleme

Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan müzisyen Metin Kor'un, kamp yaptığı alanının yaklaşık 500 metre yukarısında cesedi bulundu.

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Klip
Arama yapılan bölgenin drone görüntüleri

ANTALYA (DHA)

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