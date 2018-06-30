Kayıp müzisyen Metin Kor'un cesedi bulundu (3)

ANTALYA'nın Kaş ilçesindeki yaylada kamp kuran ve 7 gündür haber alınamayan müzisyen Metin Kor'un (43) cansız bedeni kamp kurduğu noktanın yaklaşık 500 metre yukarısındaki kayalık alanda bulundu.

İstanbul'da oturan müzisyen Metin Kor, 20 Haziran'da tatil için Kaş'a geldi. 21 Haziran'da 06 KA 1279 plakalı aracıyla çadır kurmak ve kamp yapmak için Gömbe Yaylası'na geçen Metin Kor, yaylaya tırmanarak aynı gün Kaş ve Muğla'nın Seydikemer ilçeleri sınırındaki İkiz Göller Bölgesi'ndeki çoban evlerinin yanına çadır kurdu. 22 Haziran günü çobanlarla konuşan ve aynı gün eşi Evin Doğan Kor ile mesajlaşan Metin Kor'dan 23 Haziran Cumartesi gününden sonra haber alınamadı. Eşinin haber vermesi üzerine Metin Kor'un bulunması için çalışma başlatıldı.

HAVADAN DA ARANDA

AFAD ekibi, AKUT Kaş- Kalkan Birimi, Antalya ve Muğla'dan gelen Jandarma Arama Kurtarma timleri ile Akseki Jandarma Komando Birliği'nden bir grupla cumartesi günü başlatılan arama çalışmalarından sonuç elde edilemedi. Arama çalışmalarında drone da kullanıldı. Özel ekip tarafından drone ile havadan arama çalışması yapıldı.