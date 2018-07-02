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Kayıp öğrenci Yusuf Özcan'ın cesedi günler sonra bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 14:28 | Son Güncelleme

28 Mayıs’tan bu yana kendisinden haber alınamayan Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Makine Mühendisliği Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Yusuf Özcan’ın (23) bugün yapılan arama çalışmalarında ormanlık alanda cesedi bulundu.

28 Mayıs’ta ders çıkışı sırt çantasını alarak kampüs arkasında bulunan ormanlık alana giden ÇÜ Makine Mühendisliği Fakültesi öğrencisi Yusuf Özcan’dan bir daha haber alınamadı. Mersin’de oturan ailenin polise haber vermesi üzerine, Özcan’ı bölgede arama kurtarma çalışması başlatıldı. Ancak aradan geçen süre boyunca herhangi bir ize rastlanmadı. Özcan’ın cep telefonu sinyallerinin kesilmesi üzerine ekipler bu kez gencin banka hesap hareketlerinde incelemeye aldı. Ayrıca Özcan’ın yakın çevresi sorgulandı.

KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİ

Üniversite 3’üncü sınıf öğrencisi olan Özcan’ın ailesinin maddi durumunun çok iyi olduğu, amcasının ise eski Mersin Belediye Başkanı CHP’li Macit Özcan olduğu ortaya çıktı. Bu detayları öğrenen polis Özcan’ın kaçırılmış olabileceği ihtimali üzerinde de durdu. Son olarak Adana Emniyet Müdürlüğü ve Adana Jandarma Tabur Komutanlığı’ndan oluşturulan 200 kişilik ekip, Özcan’ın son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı’nda geniş kapsamlı bir arama çalışması yaptı. Ormanlık alanda neredeyse her ağacın ve her taşın altına bakarak kayıp üniversiteliden iz arayan komanda ve polis ekiplerine, Arama Kurtarma Derneği de (AKUT) destek verdi. Özcan’ın öldürülüp cesedinin ormanlık alana gömülme ihtimalini de değerlendiren ekipler, Türkiye’de sadece 5 tane bulunan kadavra arama köpeğini de Antalya’dan bölgeye getirdi. Geniş ve engebeli araziyi tarayan ekipler, arama çalışmaları 5 ayrı noktadan sürdürüyor. Askerler de demir çubuklarla bataklık ve sulak alanlarda arama yaptı. Drone ile de havadan arama çalışması yapılıyor.

CESEDİ BULUNDU

Son olarak görüldüğü Çukurova Üniversitesi Hekimköy Kavşağı’na 15 dakikalık mesafede ağaçta asılı halde bulunan Özcan’ın cesedini inceleyen ekipler, intihar etmiş olabileceğinden şüphelenirken, konuyla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yusuf özcan Çukurova Üniversitesi Kayıp

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
28 mayıs tan buyana aranıyor hemde tam teşekküllü ekipler tarafından ama 2 temmuzda songürüldüğü yerden 15dk lık mesafede asılı bulunuyor gayet başarılı bir arama yapılmış ekipler ve köpekler tarafından tebrikler
15dk mesafedeyse 1 ay nasıl bulamadınız ilginç
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