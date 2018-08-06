Kayıp olarak aranan çocuklar Karaman'da bulundu

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de iki gün önce evden ayrıldıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 15 yaşındaki iki çocuğa Karaman'da ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Kadirli ilçesinde ikamet eden ve iki gün önce ayrıldıkları evlerine bir daha dönmeyen 15 yaşındaki B.O ve K.S. için aileleri polise kayıp başvurusunda bulundu.

En son Kadirli ile Adana arasında yolcu taşımacılığı yapan minibüslerinin bulunduğu bölgede görülen çocuklar için arama çalışması başlatıldı.

Çocuklardan birinin annesini telefonla arayarak iyi olduğunu ve Karaman'da bulunduklarını söylemesi üzerine aile durumu polise bildirdi.

Karaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çocukları iki gündür çalıştıkları lokantada bularak emniyete götürdü.

Çalışmak için evden kaçtıklarını söyledikleri öğrenilen çocuklar ailelerine teslim edilecek.

