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Kayıp olduğunu iddia ettikleri 500 köpeğin bulunması için yürüdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:57 | Son Güncelleme

EDİRNE'de hayvanseverler, geçen ay eski çöplükte kaybolduğu iddia edilen 500 köpeğin bulunması için yürüyüş düzenledi.

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de hayvanseverler, geçen ay eski çöplükte kaybolduğu iddia edilen 500 köpeğin bulunması için yürüyüş düzenledi. Edirne Belediyesi, eski çöplüğün kapanmasının ardından burada bulunan yaklaşık 700 köpeğe sahip çıkarak, Kasım ayından itibaren beslemeye başladı ancak geçen Ocak ayında köpeklerden 500'ünün henüz belirlenemeyen nedenle ortadan kaybolduğu iddia edildi. Şikayet üzerine savcılık konuyla ilgili soruşturma yürütürken, valilik ve belediyede ortak ekip kurarak araştırmalarını sürdürüyor. Edirne Doğayı ve Hayvanları Yaşatma ve Koruma Derneği (EDHAYKO) ile kentteki hayvanseverleri bugün kayıp köpeklerin bulunması için yürüyüş düzenledi. Yaklaşık 70 kişinin katıldığı yürüyüşte, '500 can nerede' yazılı pankart taşındı. Bir köpeğin boynuna 'Arkadaşlarım nerede?' yazısı asılırken, '500 can nerede', 'Canlara çöplüğü çok gördünüz', 'Canlarımızı bulun' sloganları atıldı. Protestocular adına konuşan EDHAYKO üyesi Yağmur Islattı, 500 köpeğin ortadan kaybolduğunu öne sürerek, şöyle dedi: "Edirne’de yaşayan hayvan hakları savunucuları tarafından başlatılan mücadele Edirne Belediyesi’nin düzenli besleme yapmasıyla son bulmuş ve tüm hayvanseverler de orada yaşayan canları yalnız bırakmayarak beslemelerine devam etmişlerdir ancak 25 Ocak 2018 tarihinden itibaren eski çöplük alanı içinde yaşayan 500’e yakın köpeğimiz ortadan kaybolmuştur. Edirne Valiliği’nden, Edirne Belediyesi’nden, Edirne Orman ve Su İşleri Müdürlüğü’nden, Edirne Emniyet Müdürlüğü’nden bu konunun derinlemesine araştırılarak, gerçeklerin net bir şekilde ortaya çıkarılmasını ve bir an önce sonuca bağlanmasını talep ediyoruz. Yaşıyorlarsa yerlerini bilmek istiyoruz. Öldülerse sorumlular hesap versin istiyoruz. Tüm Türkiye bilmelidir ki, onlara ne olduğunu bulana kadar susmayacağız. Onların yanındayız." Grup, daha sonra dağıldı.

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