Kayıp şahsın yanmış cesedi bulundu

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki evinden 2 gün önce ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan şahsın, Silivri'de yanmış cesedine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy'deki evinden Çatalca'ya gitmek üzere pazar günü aracıyla yola çıkan K.K'dan (29) yakınları bir daha haber alamadı.

Yapılan araştırma sonucu, K.K'nın Silivri'nin Çerkezköy sınırına yakın bölümünde aracıyla yanmış halde cesedi bulundu.

Ceset, Cumhuriyet savcısınca yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

