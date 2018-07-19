Kayıp şahsın yanmış cesedinin bulunması

İSTANBUL (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, evinden ayrıldıktan sonra yanmış cesedi bulunan Kıvanç K.'nın (29) öldürülmesine ilişkin cinayeti işlediği tespit edilen şüpheli S.A. ve ona yardım ettiği iddia edilen K.K, Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan bilgiye göre, Çerkezköy'de 3 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra kendisine ulaşılamayan ve yanmış araç içerisinde cesedi bulunan Kıvanç K. isimli şahsın öldürülmesine ilişkin başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, cinayeti işlediği tespit edilen Şüpheli S.A. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Şüpheli S.A'nın, 2 gün önce Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, Metin K. adına düzenlenmiş sahte sürücü belgesiyle

yakalandığı ve savcılıkta alınan ifadesinin ardından, Silivri Sulh Ceza Hakimliğince, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandığı kaydedildi.

Şüpheliye yardım eden K.K.'nın da Silivri Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusunun ardından, Silivri Nöbetçi Sulh Ceza Halimliğince tutuklandığı aktarıldı.

- Olayın geçmişi

Çerkezköy'deki evinden Çatalca'ya gitmek üzere aracıyla yola çıkan Kıvanç K'dan yakınları bir daha haber alamamıştı.

Yapılan araştırma sonucu, Kıvanç K'nın, Silivri'nin Çerkezköy sınırına yakın bölümünde aracıyla yanmış halde cesedi bulunmuştu.

