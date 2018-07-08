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Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 12:46 | Son Güncelleme

Hatay'da 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cesedine ulaşıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde Amanos Dağları eteklerinde 8 gün önce kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar ölü bulundu.

Ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan Tatar'ın bulunması için komando, jandarma özel harekat ve AFAD ekiplerinin arama çalışmaları 8. günde de devam etti.

Bugün de yoğun şekilde sürdürülen çalışmalar sonucunda Tatar'ın cesedine ulaşıldı.

Tatar'ın cesedinin kaybolduğu noktadan uzak bir bölgede bulunduğu öğrenildi.

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Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulunduHatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu
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