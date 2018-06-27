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Kayıp Yasin'in babası: Ne gerekiyorsa yapılsın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:05 | Son Güncelleme

KONYA'nın Akören ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den (8), 815 gündür haber alınamadı.

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın Akören ilçesindeki evlerinin önünde oynarken kaybolan Yasin Şahin'den (8), 815 gündür haber alınamadı. Baba Yavuz Şahin, İçişleri Bakanlığı'nca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirilmesine çok sevindiğini belirterek, "Ne gerekiyorsa yapsınlar" dedi.

Akören'e bağlı, daha önce köy statüsünde olan Belkuyu Mahallesi'nde oturan Ümmü- Yavuz Şahin çiftinin 4 çocuğundan, Belkuyu Anaokulu öğrencisi Yasin, 4 Nisan 2016 tarihinde okuldan döndükten sonra evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aynı gün, Yasin'in bulunması için başlatılan arama çalışmaları jandarma, AFAD ve köylüler tarafından aralıksız sürdürüldü. Çalışmalar kapsamında evin çevresi, su kuyuları, foseptikler, sarnıçlar, mağaralar, ağaç ve çalılıkların dipleri arama ekipleri tarafından kontrol edildi. Çalışmalarda askeri helikopter ve AFAD'ın insansız hava aracı da kullanıldı. Mahalle yakınındaki Çarşamba Çayı ve aktığı Apa Gölü girişinde, Mersin'den gelen dalgıç polisler tarafından sonar cihazlarıyla arama yapıldı. Aramalarda, Yasin Şahin'in izine rastlanmadı. 80 kilometrelik alanda yapılan arama çalışmalarının sonuçsuz kalması üzerine Akören Kaymakamlığı tarafından 24 gün süren arama çalışmaları sonlandırıldı.

20 KİŞİLİK EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yurt genelindeki kayıp çocuklarla ilgili bugün açıklama yapıldı. Açıklamada, Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir ile Konya'da kaybolan Yasin Şahin'in bulunması için İçişleri Bakanlığı'nca arama faaliyetlerini sürdüren ekiplere takviye olarak jandarma ve emniyet birimlerinden 20 personelin görevlendirildiği, kayıp çocuklarla ilgili arama çalışmalarının titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.

'NEREDEYSE 2,5 YIL OLDU'

Kayıp Yasin'in babası Yavuz Şahin, bakanlık tarafından yapılan açıklamaya çok sevindiğini belirterek, "Devletimizden Allah razı olsun. Neredeyse 2,5 yıl oldu. Ne gerekiyorsa yapsınlar. Televizyonda kaybolan çocukları gördükçe her seferinde ölüyorum. Artık televizyon izleyemez oldum" dedi.

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