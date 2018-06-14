Kayıp yaşlı kadın ormanlık alanda bulundu

MANİSA (AA) - Manisa'nın Gördes ilçesinde kendisinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı kadın, ormanlık alanda bulundu.
Karayakup Mahallesi'nde ikamet eden Zeynep Kul'dan (84) pazartesi günü evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı.
Durumun bildirilmesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.
Ekipler, Zeynep Kul'u evine 3 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bitkin halde buldu.
Alzaymır hastası olduğu öğrenilen Zeynep Kul, sağlık ekiplerince Gördes Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Zeynep Kul'un tarlaya gitmek için evinden çıktığını ancak yolunu kaybettiğini söylediği öğrenildi.
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