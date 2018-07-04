Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 4 gün önce hayvan otlatmaya giderken kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları sürürken, Yusuf'un İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddiası üzerine harekete geçen güvenlik birimleri soruşturmayı derinleştirdi. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, aramalar devam ederken, diğer yandan İstanbul'da görüldüğü iddiası ile ilgili Jandarma'nın İstanbul ile irtibata geçerek güvenlik kamerası görüntülerini istediğini söyledi.

Silvan ilçesine bağlı Malabadi mahallesinde 4 gün önce babası tarafından hayvan otlatılmaya gönderilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı kayıp olduğu bölgede arama çalışması bugün de devam etti. AFAD, UMKE, Jandarma ve güvenlik korucalarının ktıldığı çalışmalarda şximdiye kadar bir izbulunmazken, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. bölgede bulunan Batman Batman barajındanh da daha önce yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alanamezken, çaışmalara köylülerinde katıldığı öğrenildi.