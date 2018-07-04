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Kayıp Yusuf için aramalar sürüyor, İstanbul'da görüldüğü iddiası araştırılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 13:32 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 4 gün önce hayvan otlatmaya giderken kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları sürürken, Yusuf'un İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddiası üzerine harekete geçen güvenlik birimleri soruşturmayı derinleştirdi.

DİYARBAKIR'ın Silvan ilçesinde 4 gün önce hayvan otlatmaya giderken kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı arama çalışmaları sürürken, Yusuf'un İstanbul Beylikdüzü'nde bir fırandan ekmek alırken görüldüğü iddiası üzerine harekete geçen güvenlik birimleri soruşturmayı derinleştirdi. Silvan Kaymakamı Adem Çelik, aramalar devam ederken, diğer yandan İstanbul'da görüldüğü iddiası ile ilgili Jandarma'nın İstanbul ile irtibata geçerek güvenlik kamerası görüntülerini istediğini söyledi.

Silvan ilçesine bağlı Malabadi mahallesinde 4 gün önce babası tarafından hayvan otlatılmaya gönderilen ve kendisinden bir daha haber alınamayan 14 yaşındaki Yusuf Yılmaz'ı kayıp olduğu bölgede arama çalışması bugün de devam etti. AFAD, UMKE, Jandarma ve güvenlik korucalarının ktıldığı çalışmalarda şximdiye kadar bir izbulunmazken, arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi. bölgede bulunan Batman Batman barajındanh da daha önce yapılan arama çalışmalarında bir sonuç alanamezken, çaışmalara köylülerinde katıldığı öğrenildi.

İSTANBUL'DA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI
Yusuf Yılmaz'ın bulunması ile ilgili çalışmalar devam ederken, sosyal medya hesaplarından Yusuf Yılmaz ile ilgili yapılan paylaşımın altına İstanbul'da bir kullanıcının Yusuf'u İstanbul'da gördüğü ve kendisinin aç olduğunu söylediği için Fırat'dan kendisine ekmak verildiğini yazdı. Ekipler, söz konusu paylaşımı yapan kişi ile irtibata geçerek, soruşturmayı derinleştirdi ve durum Jandarma ile savcılığa bildirildi. Bunun üzerine Jandarma istanbul Beylikdüzü'nde görüldüğü söylenen Yusuf ile ilgili bölgeden güvenlik ve Mobese kameralarının görüntülerini istedi.

Silvan Kaymakamı Adem Çelik, bölgede AFAD, UMKE, Jandarma, güvenlik korucaları ve köylülerin arama çalışmasını sürdürdüğünü belirterek, "Çalışmalar devam ederken, Yusuf'un İstanbul'da görüldüğü ile ilgili iddialarda araştırılıyor. Jandarma İstanbul ile irtibata geçerek, görüldüğü söylenen yerlerdeki güvenlik ve Mobese kameralarının görüntülerini istedi. Bu görüntüler geldikten ve yakınlarına izledikdikten sonra o olupq olmadığı belli olacak. Ama bir yandan da arama çalışmaları eldeki bütün imkanlarla sürüyor"diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Arama çalışmalarından görüntü / ARŞİV

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