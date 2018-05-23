Kayıt cihazlarını devre dışı bırakıp darbe için uçmuşlar

Darbe girişiminde, "helikopterler için operasyonel bir merkez" olarak kullanılan Kara Havacılık Komutanlığının, darbeci askerlerin önceden aldıkları tedbirler sonucunda darbe faaliyetlerine kimsenin müdahale etmediği belirtilen mütalaada, dönemin karargah komutanı müşteki Tümgeneral Hakan Atınç'ın da rehin alınmasıyla helikopterlerin rahatlıkla sevk ve idare edilebilir bir yer haline getirildiği kaydedildi.

Cumhuriyet Savcısı Bülent Karakuş'un sunduğu mütalaada, sanıkların emir komuta zinciri dışında hareket ettikleri, sıralı amiri olmayan kişilerden de emir aldıkları belirtilerek, "Askeri hiyerarşi ve emir komuta zinciri dışında hareket ederek örgütsel dayanışma gösterdikleri anlaşılmıştır." tespiti yapıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde, aralarında Genelkurmay, MİT, Emniyet Müdürlüğü gibi kamu binalarına saldıran helikopter pilotlarının da bulunduğu Kara Havacılık Komutanlığı davasında 122 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılması isteminin detayları, esasa ilişkin mütalaada yer aldı.

Cezalandırılmaları istenilen sanıkların, FETÖ'nün talimatları doğrultusunda hareket ettikleri ifade edilen mütalaada, darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması durumunda ortada delil bırakmamaları yönünde de talimat aldıklarına işaret edildi.

Mütalaada, bu kapsamda helikopterlerin kayıt cihazlarının sökülerek uçuş yapıldığı belirtilerek, "Transponder denilen cihazlar devre dışı bırakılarak helikopterlerin hangi güzergahta uçtukları kayıt altına alınamamış, benzer şekilde Güvercinlik Uçuş Kulesi'nde yapılan telsiz ve telefon konuşmalarını kaydeden sistem de saat 00.00 sıralarında sanıklar tarafından devre dışı bırakılmıştır." ifadesine yer verildi.

- Parola "yurtta sulh"

Sanıkların çoğunun mahkemede, darbe girişiminden haberdar olmadıkları yönündeki savunma yaptıkları bildirilen mütalaada, bu hususun hayatın olağan akışına aykırı olduğu vurgulandı.

Helikopter pilotu olan sanıkların "yurtta sulh" parolasını kullanarak Akıncı Üssü'ne iniş yaptıkları, olay tarihinde er olarak askerlik yapan tanıkların da 15 Temmuz saat 23.00 sularında darbe girişiminden haberdar olduklarını beyan ettikleri hatırlatılan esasa ilişkin mütalaada, şu tespite yer verildi: