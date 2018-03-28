Kaymakam Akdaş, yeni okul binasını inceledi

Isparta’nın Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Yazla Mahallesinde inşası gerçekleştirilen 32 derslikli okul binasında incelemelerde bulundu.

Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Yazla Mahallesinde bulunan ve İmam Hatip Lisesi olarak hizmet veren binanın, 2016 yılında yıkılmasının ardından başlanan 32 derslikli yeni okul binası inşaatında incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Aktaş, okulun 2018 - 2019 Eğitim ve Öğretim döneminde hizmete açılacağını bildirdi.