Kaymakam Aksoy okul inşaatlarını denetledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy be ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul binası ve Yavuz Selim Mahallesinde yapımı süren Gölbaşı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını inceleyen Kaymakam Aksoy’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti.

Okul inşaatlarını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Aksoy’a ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.