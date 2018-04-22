HABER

Kaymakam Aksoy okul inşaatlarını denetledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 17:51 | Son Güncelleme

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy be ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul binası ve Yavuz Selim Mahallesinde yapımı süren Gölbaşı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını inceleyen Kaymakam Aksoy’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti.Okul inşaatlarını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Aksoy’a ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Aksoy okul inşaatlarını denetledi

Adıyaman’ın Gölbaşı Kaymakamı Can Aksoy be ve beraberindeki heyet, yapımı devam eden okul inşaatlarında incelemelerde bulundu.
Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yapımı devam eden 24 derslikli ilkokul binası ve Yavuz Selim Mahallesinde yapımı süren Gölbaşı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi inşaatını inceleyen Kaymakam Aksoy’a, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Şeyh Özdemir eşlik etti.
Okul inşaatlarını gezerek incelemelerde bulunan Kaymakam Aksoy’a ilgililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaymakam Aksoy okul inşaatlarını denetledi

CHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakıCHP-İYİ Parti işbirliğine çarpıcı yorum: FETÖ ittifakı
Oktay Vural MHP'den istifa mı etti? Açıklama geldiOktay Vural MHP'den istifa mı etti? Açıklama geldi
Yasak aşk skandalında karar çıktıYasak aşk skandalında karar çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

'Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa' marşını söyleyince konser yarıda kaldı

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Ayşe öğretmen paylaşımı! 'Vicdanı ne kadar rahat?'

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Murat Boz'un yüzü gülmüyor! Aslı Enver'i aldattı mı?

Hadise meğer kilo vermemiş!

Hadise meğer kilo vermemiş!

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

Son dakika! CHP ve İYİ Parti anlaştı! Hangi milletvekilleri İYİ Parti'ye geçti?

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

İYİ Parti seçime katılabilecek mi? YSK Başkanı'ndan son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koyun otlatırken kitap okuyan Kader'e 23 Nisan daveti

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

Çankaya Köşkü'nde 23 Nisan coşkusu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

İlber Ortaylı 23 Nisan dolayısıyla minik hayranıyla buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 23 Nisan mesajı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Engelli çocukların 23 Nisan’ı kutlandı

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

Mülteci çocukların 23 Nisan sevinci

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.