HABER

Kaymakam Avcı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 13:03 | Son Güncelleme

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.Avcı, mesajında, Tarihin en hüzünlü zaferinin Çanakkale olduğunu belirterek, “Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişinin gerçek bir destanıdır.

Kaymakam Avcı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Avcı, mesajında, Tarihin en hüzünlü zaferinin Çanakkale olduğunu belirterek, “Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişinin gerçek bir destanıdır. Savaşın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları, Ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma ile yanı başımızda gerçekleşen Afrin’ deki Zeytin Dalı Harekatında da İstiklal ve İstikbalimize sahip çıkıldı. Ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan dış kuvvetlerin oynadığı kirli oyunlara, Türk Devletinin sessiz kalması beklenemezdi. Bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere ödün vermeyen Türk milleti, Zeytin Dalı Harekatı ile Çanakkale Zaferinde olduğu gibi yine destan yazıyor. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında özgürce yaşıyor, şanlı bayrağımız ihtişamla dalgalanıyorsa bunu şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,18 Mart Şehitler Günü ve tarihte görülmemiş büyük bir cesaret ve inanç örneği sergilenerek kazanılan Çanakkale Zaferinin de 103. Yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Kandil'den Afrin'e talimat!Kandil'den Afrin'e talimat!
Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı!
Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladıSon dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Estetik yaptıran Hanife isyan ettirdi!

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Sonunda oldu: Beklenen özellik WhatsApp’a eklendi

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

Herkes bu aşk hikâyesini konuşmuştu! Tecavüz ettiği, kuzeniyle aldattığı ortaya çıktı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

TSK Afrin'deki görüntüleri paylaştı! İşte teröristlerin korkunç planı

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Oktay Kaynarca'dan gazeteci Lube Ayar'ın paylaşımına çok sert yanıt

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Beyaz Show'da Onur Büyüktopçu'yu utandıran video! 'Bu ben olamam'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında olay iddia!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Tıp Bayramı'nda hasta gibi randevu alıp doktoru gasp ettiler!

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Son dakika! Ege'de göçmenleri taşıyan bot battı! Ölü sayısı artıyor

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çanakkale Zaferi mesajı

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

Elinde bıçakla koşarken bir anda yere yığıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.