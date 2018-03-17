Kaymakam Avcı’dan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü mesajı

Kilis’in Musabeyli ilçe Kaymakamı Ertuğrul Avcı, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü” nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Avcı, mesajında, Tarihin en hüzünlü zaferinin Çanakkale olduğunu belirterek, “Yokluklar içindeki bir milletin çağın en güçlü devlet ve silahlarına topyekun direnişinin gerçek bir destanıdır. Savaşın yalnızca öldürmekten ibaret olmadığını tüm dünyaya bir kez daha hatırlatmıştır. Üzerinde yaşadığımız bu kutsal vatan toprakları, Ülkemizin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün korunması uğrunda hayatlarını kaybeden kahraman şehitlerimizin bizlere mirasıdır. Çanakkale’de sergilenen birlik, kardeşlik ve dayanışma ile yanı başımızda gerçekleşen Afrin’ deki Zeytin Dalı Harekatında da İstiklal ve İstikbalimize sahip çıkıldı. Ülkemizin güvenliğine açık tehdit oluşturan dış kuvvetlerin oynadığı kirli oyunlara, Türk Devletinin sessiz kalması beklenemezdi. Bağımsızlığına ve vatanına yönelen tehditlere ödün vermeyen Türk milleti, Zeytin Dalı Harekatı ile Çanakkale Zaferinde olduğu gibi yine destan yazıyor. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış vatan topraklarında özgürce yaşıyor, şanlı bayrağımız ihtişamla dalgalanıyorsa bunu şehitlerimiz ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Ulusumuzun özgürlük ve bağımsızlık mücadelesini başlatan Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve yakın silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı, vatanı uğrunda canını bir an bile düşünmeden feda eden tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş ve hayatta olan kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor,18 Mart Şehitler Günü ve tarihte görülmemiş büyük bir cesaret ve inanç örneği sergilenerek kazanılan Çanakkale Zaferinin de 103. Yıl dönümünü kutluyor, sevgi ve saygılar sunuyorum” ifadelerini kullandı.