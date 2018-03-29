Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, Başkent Üniversitesi İlkokulu’nu ziyaret etti.

İlçe Kaymakamı Hamitoğlu beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan ile birlikte ziyaret ettikleri okul öğretmenleri ile birlikte toplantı yaptıktan sonra öğretmenlerle sohbet edip, sıkıntı ve isteklerini dinledi. Daha sonra okul bahçesinde incelemelerde bulunan Hamitoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Kaymakam Hamitoğlu, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle vedalaşıp okuldan ayrıldı.