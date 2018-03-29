HABER

Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 18:05 | Son Güncelleme

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, Başkent Üniversitesi İlkokulu’nu ziyaret etti.İlçe Kaymakamı Hamitoğlu beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan ile birlikte ziyaret ettikleri okul öğretmenleri ile birlikte toplantı yaptıktan sonra öğretmenlerle sohbet edip, sıkıntı ve isteklerini dinledi.

Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

Bitlis’in Hizan Kaymakamı Bülent Hamitoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan, Başkent Üniversitesi İlkokulu’nu ziyaret etti.
İlçe Kaymakamı Hamitoğlu beraberinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Necdet İnan ile birlikte ziyaret ettikleri okul öğretmenleri ile birlikte toplantı yaptıktan sonra öğretmenlerle sohbet edip, sıkıntı ve isteklerini dinledi. Daha sonra okul bahçesinde incelemelerde bulunan Hamitoğlu, öğrencilerle yakından ilgilenerek onlarla sohbet etti. Öğrenciler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Kaymakam Hamitoğlu, daha sonra öğrenci ve öğretmenlerle vedalaşıp okuldan ayrıldı.

Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

Kaymakam Bülent Hamitoğlu Okulları ziyaret etti

Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş! Tunahan Keser'i 'Franky' öldürmüş!
Kılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtıKılıçdaroğlu'na büyük şok! Erdoğan dava açtı
Yunanistan'dan takas teklifi!Yunanistan'dan takas teklifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

Diyarbakır'da güvenlik güçlerini taşıyan araca saldırı!

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

MİT operasyon düzenledi! Örgüt mensupları Türkiye'ye getirildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

İstanbul'da film gibi firar! Saniye saniye görüntülendi

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

Son dakika! TSK duyurdu: 1 asker şehit

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.