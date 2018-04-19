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Kaymakam Çelik: Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2018 10:33 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Anaokulu’nu ziyaret etti, öğretmen ve velilerle toplantı yaptı.Minik öğrencilerle yakından ilgilenen, sohbet eden ve öğrencilerle kısa süre oyun oynayan Kaymakam Çelik ve protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.Altıntaş Anaokulu Toplantı Salonu’nda öğretmen ve velilerle toplantı yapan Kaymakam Musa Kazım Çelik, öğretmen ve velilerin görüş ve taleplerini dinledi.Çelik, yaptığı konuşmada, ’’Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır.

Kaymakam Çelik: Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır

Kütahya’nın Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, Altıntaş Anaokulu’nu ziyaret etti, öğretmen ve velilerle toplantı yaptı.
Minik öğrencilerle yakından ilgilenen, sohbet eden ve öğrencilerle kısa süre oyun oynayan Kaymakam Çelik ve protokol üyeleri öğrencilere çeşitli hediyeler verdiler.
Altıntaş Anaokulu Toplantı Salonu’nda öğretmen ve velilerle toplantı yapan Kaymakam Musa Kazım Çelik, öğretmen ve velilerin görüş ve taleplerini dinledi.
Çelik, yaptığı konuşmada, ’’Çocuklarımız bizlerin yarınlarıdır. Gelecekte her biri ülkemizin çeşitli aşamalarında hizmet vererek, faydalı birer birey olacaklardır inşallah. Bizim için çocuklarımızın temel eğitiminde güzel sağlıklı eğitim görmeleri çok önemlidir. Anaokul altyapısı kaliteli olduğunda, eğitime başlama süreci öğrencilerimiz için daha verimli olacaktır. Altıntaş Anaokulu’muz bu konuda örnek teşkil eden bir okulumuzdur’’diye konuştu.
Kaymakam Çelik, daha sonra Anaokul bahçesinde bulunan ve öğrencilere hayvan sevgisini aşılamak için yapılan, özel kümeslerde beslenen tavşan ,kuş,köpek ve kazlar’ın bulunduğu bölümle ilgili Okul Müdürü Şafak Asırlı’dan bilgiler aldı. (YD-EFE)

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