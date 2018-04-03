Kaymakam Çelik: Göç sorununu önlemek için her türlü çalışmayı yapıyoruz

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, her hafta kurum müdürleriyle yaptığı köy ziyaretlerinde vatandaşların isteklerini dinlemeye devam ediyor.
Kaymakam Musa Kazım Çelik ziyaretler sonunda yaptığı açıklamada, ’’İlçemize bağlı Erenköy’ü kurum amirlerimizle ziyaret ettik. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve göç’ün önlenmesi konularında istişarelerde bulunduk. İlçe Gıda Tarım Hayvancılık Müdürülüğü işbirliği ile çalışmalar yapılması ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü vasıtasıyla kurslar açıp meslek edindirme konularını ele aldık. Köylümüzün ve köy muhtarımızın bize anlattığı sorunları yerinde dinledik. Elimizdeki imkanlar doğrultusunda köylülerimizin bizden taleplerini yerine getirmeye çalışacağız. Bizler elimizden gelen tüm imkanlarla bölgede var olan göç sorununu çözmeye yönelik çalışmalara ağırlık veriyoruz’’ dedi.
Köylüler, isteklerini dinleyen ve talepleri için çalışma başlatan Kaymakam Musa Kazım Çelik’e teşekkür ettiler. (YD-EFE)
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