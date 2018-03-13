Kaymakam Çelik: Muhtarlar, sorunların çözümünde köprü vazifesi yapmaktadır

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 5 mahalle muhtarı ve 35 köy muhtarı, Kaymakam Musa Kazım Çelik başkanlığında Altıntaş Gençlik Merkezi Salonu’nda yapılan toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Emrah Ataselim, Emniyet Amiri Sıraç Karakaya ve kurum amirleri de katıldı.

Kaymakam Musa Kazım Çelik, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, “Devletimizin köylerdeki önemli temsilcileri olan muhtarlarımız köy ve mahalle sorunlarının çözümünde köprü görevi görmektedir. Muhtarlarımız köylerimizin, sağlık, eğitim,içme suyu, elektrik, altyapı gibi ihtiyaçlarının tespitinde önemli rol oynamaktadırlar. Her konuda muhtarlarımızın yanındayız. Amacımız hep birlikte köylerimizdeki yaşam kalitesini arttırmaktır’’ ifadelerini kullandı. (YD-EFE)