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Kaymakam Çetin, yanan cem evinde incelemelerde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 10:40 | Son Güncelleme

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Üçbulak köyünde yanan cem ve taziye evinde incelemelerde bulundu.Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Üçbulak köyüne İlçe Jandarma Komutanı ve hayırsever vatandaşlarla birlikte giden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, muhtar Selim Yalçınkaya’dan bilgiler aldı.

Kaymakam Çetin, yanan cem evinde incelemelerde bulundu

Muş’un Varto Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Nuri Çetin, Üçbulak köyünde yanan cem ve taziye evinde incelemelerde bulundu.
Varto ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Üçbulak köyüne İlçe Jandarma Komutanı ve hayırsever vatandaşlarla birlikte giden Kaymakam Mehmet Nuri Çetin, muhtar Selim Yalçınkaya’dan bilgiler aldı. İnşaatta incelemelerde bulunan Çetin, “Yaklaşık 4 ay önce elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında; cem ve taziye evi tamamen yanmıştı. İtfaiye ekiplerimizin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, cem ve taziye evi ise kullanılamaz hale gelmişti. Köy muhtarımızın talebi üzerine cem ve taziye evi yeniden inşa ediliyor. Biz hayırsever iş adamlarımızla birlikte bugün burada incelemelerde bulunduk. Hayırseverler buraya on bin TT yardımda bulundular. Katkılarından dolayı teşekkür ederim. Kaymakamlık olarak bizde gerekli yardımı yapacağız. Cem ve taziye evinin çevre düzenlemesini de yaptıracağız” dedi.
Köy Muhtarı Selim Yalçınkaya ise, yangının elektrik kontağından kaynaklı çıktığını ve binanın tamamen yandığını söyleyerek, “Yeniden inşa ettiğimiz bu cem ve taziye evimizle ilgili kaymakamımız ve hayırsever iş adamlarımızın yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Kaymakam Çetin, yanan cem evinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çetin, yanan cem evinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çetin, yanan cem evinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Çetin, yanan cem evinde incelemelerde bulundu

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