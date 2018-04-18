Kaymakam Çiçek, öğrencileri ödüllendirdi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İmam Hatip Liseleri arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.
Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Çiçek, kız öğrenciler arasında yapılan Hafızlık yarışmasında İl birincisi olan Fatma Nur Şimşek, Erkek öğrenciler arasında yapılan Hafızlık yarışmasında İl ikincisi olan Yasin Üstün, Kız öğrenciler arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında İl ikincisi olan Zülal ataman, Hutbe Okuma yarışmasında İl üçüncüsü olan Şerif Yalavaç, Arapça Bilgi ve Etkinlik-Tiyatro yarışmasında İl ikincisi olan Emine Ertunç ve yarışmada çeşitli dereceler alan Kübra Selimoğlu,, Furkan Aldemir ve Haluk Kılıç’a ödüllerini verdi.
Kaymakam Çiçek, ilçemizi başarıyla temsil ettiklerinden dolayı öğrencileri ve onların bu başarılarında katkısı olan Okul yönetimini, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.(YD-EFE)
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türk Büyükelçi Turgut Kural'ın hayatını kaybettiğini duyurdu
Tecavüzcüyü timsaha yem ettiler
AK Parti'den erken seçim açıklaması
Bu fotoğraf oğlunu çıldırttı: Kapat şu göğüslerini
Son dakika! Taksim sapığı yakalandı
Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor
Kocaeli'de kadın cinayeti! İmam nikahlı eşi oğlunun gözü önünde öldürdü
Suriye'de 'Arap gücü oluşturulması' iddiasına ABD'den yanıt
BİM'den sonra sıra A101'de: Xiaomi Mi A1 A101'e geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum