Kaymakam Çiçek, öğrencileri ödüllendirdi

Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, İmam Hatip Liseleri arasında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencileri ödüllendirdi.

Başarılı öğrencileri makamında kabul eden Kaymakam Çiçek, kız öğrenciler arasında yapılan Hafızlık yarışmasında İl birincisi olan Fatma Nur Şimşek, Erkek öğrenciler arasında yapılan Hafızlık yarışmasında İl ikincisi olan Yasin Üstün, Kız öğrenciler arası Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma yarışmasında İl ikincisi olan Zülal ataman, Hutbe Okuma yarışmasında İl üçüncüsü olan Şerif Yalavaç, Arapça Bilgi ve Etkinlik-Tiyatro yarışmasında İl ikincisi olan Emine Ertunç ve yarışmada çeşitli dereceler alan Kübra Selimoğlu,, Furkan Aldemir ve Haluk Kılıç’a ödüllerini verdi.

Kaymakam Çiçek, ilçemizi başarıyla temsil ettiklerinden dolayı öğrencileri ve onların bu başarılarında katkısı olan Okul yönetimini, öğretmenleri ve ailelerini tebrik etti.(YD-EFE)