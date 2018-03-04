Kaymakam Dundar’dan Şehit Çevik’in ailesine taziye ziyareti

Van’ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekatında şehit olan Uzman Çavuş Rıdvan Çevik’in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kaymakam Dundar, beraberindeki Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ile Van’ın Erciş ilçesindeki Kışla Mahallesi’nde taziyeleri kabul eden baba Zeynel Abidin Çevik’i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Çaldıran Müftüsü Fikri Göncü, terörü lanetledi. Şehadet şerbetini içen aziz kahramanımızın Peygamber Efendimize komşu olduğunu ifade eden Göncü, “Şehitlerimiz bizlere de şefaat edeceklerdir inşallah. Birey olarak hepimiz; vatanımıza, milletimize, ülkemize sahip çıkmalıyız. Ülkemiz üzerinde çeşitli oyunlar oynanıyor. Bu oyunları bozuyoruz, bozmaya da devam edeceğiz inşallah. Aziz şehitlerimize rahmet, ailelerine, sevenlerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun” dedi.

Çaldıran Kaymakamı Dundar da, şehit babasına başsağlığı dileğinde bulunarak, terörü lanetledi. Terörün amacına ulaşamayacağını ifade eden Dundar, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatının başarıyla sürdürüldüğünü de hatırlattı.