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Kaymakam Duru, fidan dikimi etkinliğine katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Develi Kaymakamı Murat Duru, Turan Köylüoğlu İlköğretim Okulu,’nun düzenlediği fidan dikimi etkinliğine katıldı.Etkinliğe, Develi Kaymakamı Murat Duru’nun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve hayırsever iş adamı Suat Köylüoğlu eşlik etti.

Kaymakam Duru, fidan dikimi etkinliğine katıldı

Develi Kaymakamı Murat Duru, Turan Köylüoğlu İlköğretim Okulu,’nun düzenlediği fidan dikimi etkinliğine katıldı.
Etkinliğe, Develi Kaymakamı Murat Duru’nun yanı sıra, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Toprak ve hayırsever iş adamı Suat Köylüoğlu eşlik etti. Develi Kaymakamı Murat Duru, burada yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayelerinde ülkemiz genelinde yürütülen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" ağaçlandırma çalışmaları kapsamında Turan Köylüoğlu İlköğretim Okulu’unda öğrenim gören yavrularımızla, öğretmenlerimizle, ilçe milli eğitim müdürümüzle ve okulumuzu babası adına yaptıran ilçemizin hayırseverlerinden Suat Köylüoğlu ile beraber daha yeşil Türkiye ve Develi için ilçemizin Aksu Mesire alanına orman işletme şefliğimizin temin ettiği fidanları toprak ana ile buluşturduk" dedi.
Duru ayrıca, "Peygamber efendimiz hadisi şeriflerinde "Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz" diye buyurmuşlardır. Aklımızın erdiği andan ölüme kadarki yaşam sürecimizde ağaç dikerek ve ormanları koruyarak gelecek nesillerimize daha temiz ve daha yeşil vatan toprakları bırakmak hepimizin en temel sorumluluklarından biridir. Bugün örnek olacak bu çalışmayla sorumluluğumuzu bir nebze de olsa yerine getirebildiysek ne mutlu bizlere" ifadelerini kullandı.

Kaymakam Duru, fidan dikimi etkinliğine katıldı

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