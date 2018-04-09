Kaymakam Duru Komediksiyon Tiyatro Ekibiyle Piknik Yaptı

Develi Kaymakamı Murat Duru’nun eşi Elif Duru’nun gayretleriyle Halk Eğitim Müdürlüğünün açtığı tiyatro kursunda eğitim alan öğrenciler piknikte buluştu.
Kaymakam Murat Duru’nun eşi Elif Duru’nun gayretiyle Hal Eğitim Merkezi Müdürlüğü’nün açtığı tiyatro kursunda eğitim alan öğrenciler, sahnede sergiledikleri performans ile izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Gösterinin ardından Komediksiyon Tiyatro ekibi Elif Duru’yu ziyaret ederek verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti ve Organizatör Yardımcısı Hafize Eda Tekden tarafından çiçek takdim edildi.
Develi Kaymakamı Murat Duru Komediksiyon Develi Tiyatro ekibine Sultan Sazlığında piknik düzenledi. Pikniğe Develi Kaymakamı Murat Duru, eşi Elif Duru, Pembe Cesaretin Okul Müdürü Kadir Yağlıoğlu ve tiyatro ekibi katıldı. Tiyatro ekibi Sultan Sazlığında at biniciliği ve kayık turunun keyfini çıkardı. Öğrenciler, Kaymakam Duru’ya bu güzel organizasyondan dolayı teşekkür ettiler.
Develi Kaymakamı Murat Duru, "Yakın ilgi, takip ve desteklerimizle Pembe Cesarettin Kocatürk Ortaokulu’nda öğrenim gören 11 yaş altı 25 yavrumuzun aylarca büyük emek harcayarak amatörce ancak profesyonel tiyatrocular gibi gerçekleştirdikleri tiyatro ve skeç gösterilerini Develi Belediyesi Mustafa Aksu Kültür Merkezinde imrenerek büyük bir keyifle izlemiştik. Develimizde bir ilki gerçekleştiren marifetli çocuklarımızı ve onlara koçluk yapan Hafize Eda Tekden kızımız ve eğitmenleri Mustafa Engin öğretmen için Sindelihöyük Sultan Sazlığı’nda düzenlediğimiz pikniğe okul müdürümüz Kadir Yağlıoğlu ve eşim Elif Duru ile beraber katıldık. Gezi ve piknikle ödüllendirdiğimiz çocuklarımız at binerek ve gönüllerince eğlenerek son derece mutlu oldular" dedi.
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