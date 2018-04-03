Kaymakam Engin, vatandaşlarla buluştu

Altınova Kaymakamı Zafer Engin, Aktoprak Köyü’nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Altınova İlçe Jandarma Komutanı K. Yzb. Mesut Aslan, İlçe Emniyet Amiri M. Ferit Duman, İl Genel Meclisi üyeleri ve daire amirlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Kaymakam Zafer Engin, vatandaşları dinledi. Aktoprak Köyü’nün Bursa ve İzmit sınırında suçluların geçiş noktasında olduğunu ifade eden vatandaşlar, “Bu mesele köyümüze kurulacak kamera sistemi ile çözümlenebilir. Köyümüzün kanalizasyonunda sorunlar var, 2 sokağımızın parkeye ihtiyacı var. Yollardaki çalıların temizlenmesi konusunda Özel İdare’den destek istiyoruz” dediler.

Çavuşköy’den Aktoprak’a yol yapılacağı belirtilen toplantıda, Kaymakamı Zafer Engin, “İlçemize yerel ve merkezi yönetimden çok ciddi yatırımlar yapılıyor. İlçemiz her geçen gün gelişip büyüyor. Elbette insanların ihtiyaçları bitmez. Elbette bir takım sıkıntılar olacak. Onları karşılamak bizim işimiz. İlçemize en iyi yatırımları yapabilmek için tüm birimler var güçleriyle çalışıyor” diye konuştu.