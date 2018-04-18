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Kaymakam Erdoğan okuma yazma kurslarını ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:59 | Son Güncelleme

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti.

Kaymakam Erdoğan okuma yazma kurslarını ziyaret etti

Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, ilçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan okuma yazma kursunu ziyaret ederek kursiyerlerle sohbet etti. Kaymakamı Erdoğan kursiyerlerin kurslardan memnun olduklarını belirterek; “İlçemiz sınırları içinde gerekirse vatandaşlarımızın evlerine kadar gidip okuma yazma öğreteceğiz.” dedi.
Kaymakam Erdoğan; “Sayın Cumhurbaşkanımız ve değerli eşlerinin himayesi altında 1 Şubat 2018 tarihinde başlayan okuma yazma seferberliği tüm hızıyla devam ediyor. Şuana kadar ilçemizde açılan 16 kursta 113 kursiyerimiz okuma yazma öğreniyor. Okuma yazma bilen 1. kademede olanlarda var, neticede hepsi aynı konumdalar. Mayıs ayı itibariyle kurslar tamamlandığı zaman kursiyerlerin tamamına okuma yazma öğretmiş olacağız. Kurslarımızda 9 öğretmen görev almaktadır, eğitime uygun bulunan yerlerde eğitime devam edilmekte, kimi yerde camilerimiz, kimi yerde okullarımız kullanılıyor, yetmezse evlere kadar gidip okuma yazmayı öğreteceğiz. Kursiyerlerimizin çoğunluğu bayanlardan oluşmakta, okumanın yaşı yok deriz, burada değişik yaş gruplarından annelerimiz, ablalarımız okuma yazma için zamanlarından fedakarlık yapıp geliyorlar, bizde burada onların bu ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yıllar sonrada olsa bu ihtiyaçları giderilmiş oluyor. Umarım artık yapmak istedikleri her şeyi daha cesaretli bir şekilde yaparlar.” ifadelerini kullandı.
Okuma yazma kursiyerleri ise uygulamadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.

Kaymakam Erdoğan okuma yazma kurslarını ziyaret etti

Kaymakam Erdoğan okuma yazma kurslarını ziyaret etti

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