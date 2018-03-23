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Kaymakam eşinden yaşlılara vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 10:59 | Son Güncelleme

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret eden Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş’ın eşi Esra Yeşiltaş yalnız yaşayan yaşlıların manevi evladı oldu.İlçe merkezinde yaşayan yaklaşık 20 yaşlı vatandaşı evlerinde ziyaret eden Yeşiltaş, ilçede ki tüm vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti.

Kaymakam eşinden yaşlılara vefa

Mardin’in Dargeçit ilçesinde Yaşlılar Haftası nedeniyle ilçedeki yalnız yaşayan yaşlıları ziyaret eden Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Mehmet Yaşar Yeşiltaş’ın eşi Esra Yeşiltaş yalnız yaşayan yaşlıların manevi evladı oldu.
İlçe merkezinde yaşayan yaklaşık 20 yaşlı vatandaşı evlerinde ziyaret eden Yeşiltaş, ilçede ki tüm vatandaşların her zaman yanında olduklarını ifade etti. Yeşiltaş, “Bizleri bugünlere getiren yaşlılarımızın her zaman yanındayız. İlçemizde onları sık sık ziyaret ederek, varsa ihtiyaçlarını karşılamak onların evlatlarını aratmamak için elimizden geleni yapıyoruz. Yaşlılar haftası nedeni yine onları yeniden ziyaret ettik ve onları dinledik. Bu vesile ile tüm yaşlarının haftasını kutluyorum” dedi.

Kaymakam eşinden yaşlılara vefa

Kaymakam eşinden yaşlılara vefa

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