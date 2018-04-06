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Kaymakam Girgin’den başarılı taekwondoculara destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 16:58 | Son Güncelleme

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, taekwondo il ve bölgesel yarışmalarında dereceye giren sporcuları ziyaret ederek destek verdi.Kaman Kaymakamı Murat Girgin, taekwondo il ve bölgesel yarışmalarında dereceye giren Kaman Gençlik Merkezi sporcularını ziyaret etti.Girgin, ziyarette yaptığı konuşmada başarılı sporculara Türkiye’nin her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, son dönemlerde savunma sporlarına ilginin arttığını belirtti.Kaman da taekwondo alanında başarılı sporcuların çıktığını dile getiren Kaymakam Girgin, "Düzenlenen il birinciliği müsabakalarında 3 sporcumuz birinci olmakla beraber 6 sporcumuz dereceye girmişti.

Kaymakam Girgin’den başarılı taekwondoculara destek

Kaman Kaymakamı Murat Girgin, taekwondo il ve bölgesel yarışmalarında dereceye giren sporcuları ziyaret ederek destek verdi.
Kaman Kaymakamı Murat Girgin, taekwondo il ve bölgesel yarışmalarında dereceye giren Kaman Gençlik Merkezi sporcularını ziyaret etti.
Girgin, ziyarette yaptığı konuşmada başarılı sporculara Türkiye’nin her zaman ihtiyacı olduğunu belirterek, son dönemlerde savunma sporlarına ilginin arttığını belirtti.
Kaman da taekwondo alanında başarılı sporcuların çıktığını dile getiren Kaymakam Girgin, "Düzenlenen il birinciliği müsabakalarında 3 sporcumuz birinci olmakla beraber 6 sporcumuz dereceye girmişti. Mart ayı içinde Yozgat’ta düzenlenen bölgesel yarışmalarda Nisa Nur Culha kendi kategorisinde ikinci olarak başarılı bir sonuç almıştı"dedi.
Taekwondo sporunda dereceye giren öğrencilerin bu başarılarını ilerleyen yıllarda sürdürmeleri için çok çalışmaları gerektiğini aktaran Girgin, konuşmsını şöyle sürdürdü:
"Böylesine disiplinli bir spor dalında yer almak sizlere sosyal hayatta da katkı sağlayacaktır. Hayatınız boyunca kontrollü ve disiplinli çalışacak, olgun düşünme yetiniz gelişecektir. Temennimiz küçük yaşta başladığınız bu sporları bırakmayıp kendinizi geliştirmenizdir. Sizleri tebrik ediyorum. Kaman Kaymakamlığı olarak her zaman sizleri destekleyeceğiz"
Girgin, daha sonra sporculara spor malzemesi hediye etti. Kaman Gençlik Merkezinde gerçekleşen ziyarete İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Yusuf Mülayim, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Sibel Koç, Kaman Gençlik Merkezi Müdürü Cengiz Arslan ve taekwondo antrenörü Mustafa Ay katıldı.

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